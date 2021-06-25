Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 26 июня 2021 года

Как правительство сдержало слово в деле о служебном жилье, рассказывает заметка «Точка поставлена». Она открывает субботний номер «Вятского края».

Активисты ОНФ хотят заставить кировскую горадминистрацию ремонтировать улицы, ведущие к социальным объектам. Информация называется «Поручить ремонт муниципалитету».

Что происходит в районах области, публикуется на тематической странице «Новости из сети».

Как шиховская «мусорная империя» «рулила «Купритом» и при чем здесь телеведущая Елена Летучая? Об этом в статье «Переформатирование «Куприта».

Ярмарки вакансий помогают людям находить работу. Факты этого в репортаже корреспондента «ВК» Веры Ануфриевой «Закинуть удочку и поймать… работу».

Интервью с заслуженным изобретателем РФ Владиславом Вохмяниным расскажет о том, как живут сегодня рационализаторы и изобретатели.

Кировскими детьми можно гордиться. Об этом в материале «Юная гордость Вятки».

Рассказ о трудных подростках «Малиновое варенье» публикуется под рубрикой «Житейская история».

И, как всегда, много полезных советов на тематических полосах «Хозяин» и «Будьте здоровы!»