Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 26 июня 2021 года

25 июня 2021 38 0
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Как правительство сдержало слово в деле о служебном жилье, рассказывает заметка «Точка поставлена». Она открывает субботний номер «Вятского края».

 

Активисты ОНФ хотят заставить кировскую горадминистрацию ремонтировать улицы, ведущие к социальным объектам. Информация называется «Поручить ремонт муниципалитету».

 

Что происходит в районах области, публикуется на тематической странице «Новости из сети».

 

Как шиховская «мусорная империя» «рулила «Купритом» и при чем здесь телеведущая Елена Летучая? Об этом в статье «Переформатирование «Куприта».

 

Ярмарки вакансий помогают людям находить работу. Факты этого в репортаже корреспондента «ВК» Веры Ануфриевой «Закинуть удочку и поймать… работу».

 

Интервью с заслуженным изобретателем РФ Владиславом Вохмяниным расскажет о том, как живут сегодня рационализаторы и изобретатели.

 

Кировскими детьми можно гордиться. Об этом в материале «Юная гордость Вятки».

 

Рассказ о трудных подростках «Малиновое варенье» публикуется под рубрикой «Житейская история».

 

И, как всегда, много полезных советов на тематических полосах «Хозяин» и «Будьте здоровы!»

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