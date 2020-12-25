Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 26 декабря 2020 года
Почему в лесном краю непросто жить? Об этом рассказывает глава Нагорского района Владимир Булычев, интервью с которым и открывает сегодняшний номер «Вятского края».
Недавно группе кировских медиков вручили государственные награды. О них, стоящих на «переднем крае», также в одной из публикаций номера.
Данил Зыков из п. Мирного Оричевского района коллекционирует старинные предметы быта. А сейчас еще и создал канал на одной из интернет-платформ. Таково лишь одно из сообщений в страничке «Новости из Сети».
С опозданием на 2 месяца региональный минздрав открыл отделение гемодиализа в Слободском.
Какие мифы о безопасности «Марадыковского» развеяны?
С 1 января в Кировской области меняется система обращения с твердыми коммунальными отходами. Станет ли Киров чище?
Январь если и пугает холодами, но только не садоводов и огородников: для них в любую погоду всегда найдется работа. О том и рассказывает страничка «Хозяин»
А куда пойти на длинные новогодние и рождественские праздники? Все маршруты культурного отдыха подскажет «Новогодний гид».
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