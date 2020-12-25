Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 26 декабря 2020 года

Почему в лесном краю непросто жить? Об этом рассказывает глава Нагорского района Владимир Булычев, интервью с которым и открывает сегодняшний номер «Вятского края».

Недавно группе кировских медиков вручили государственные награды. О них, стоящих на «переднем крае», также в одной из публикаций номера.

Данил Зыков из п. Мирного Оричевского района коллекционирует старинные предметы быта. А сейчас еще и создал канал на одной из интернет-платформ. Таково лишь одно из сообщений в страничке «Новости из Сети».

С опозданием на 2 месяца региональный минздрав открыл отделение гемодиализа в Слободском.

Какие мифы о безопасности «Марадыковского» развеяны?

С 1 января в Кировской области меняется система обращения с твердыми коммунальными отходами. Станет ли Киров чище?

Январь если и пугает холодами, но только не садоводов и огородников: для них в любую погоду всегда найдется работа. О том и рассказывает страничка «Хозяин»

А куда пойти на длинные новогодние и рождественские праздники? Все маршруты культурного отдыха подскажет «Новогодний гид».