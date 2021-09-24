Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 25 сентября 2021 года

«Штраф за курятник на даче» - материалом под таким заголовком открывается сегодняшний номер «ВК».

О секретах города-спутника — Кирово-Чепецка — в традиционной подборке «Новости из Сети».

Увидеть Байкал и навсегда «оставить» его в своем сердце. О том, как прошла Менделеевская экологическая экспедиция, также читайте в номере «ВК».

Жалобы граждан в соцсетях становятся поводом для управленческих решений. Как работает Центр управления регионом?

250 лет назад Слободской край посетил академик Иван Лепехин. Что он увидел на этой земле, как путешественник?

В областном краеведческом музее открылась выставка с уникальными экспонатами, один из которых значится под номером 1. Кто на нем изображен?

Накануне Международного Дня глухих корреспондент «ВК» встретился с председателем Кировского отделения ВОГ Анатолием Алимовым.

В сегодняшнем номере ВК» - полезные советы для садоводов-огородников, а также для тех, кто заботится о своем здоровье.