Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 25 марта 2023 года

Новый субботний номер «Вятского края» предлагает актуальную и интересную информацию по различным темам городской и областной жизни.

О судьбе скульптуры «Мальчика с гусем» в Котельниче, о сомнительном ремонте здания кирово-чепецкой администрации и прочих событиях расскажет тематическая страница «Новости из Сети».

«Ливневку» в Кирове начали приводить в порядок. Какие здесь есть проблемы, рассказывает статья «Точечно или глобально?»

Работе лучшего экипажа кировского подразделения Росгвардии посвящен очерк «Есть такой экипаж».

Группа компаний «Сельмаш» в Год педагога и наставника учредила премию «Элита образования Кировской области». Лауреаты получат по одному миллиону рублей. Подробности - под заголовком «Премия «Элита образования Кировской области».

Кировчанин встретил украинский майдан 2014 года в Одессе. Как менялась жизнь и люди, он рассказал в зарисовке «У Черного моря».

Полезные советы по сохранению молодости и здоровья в рубрике «Будьте здоровы!»