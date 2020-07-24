Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 25 июля 2020 года

Какие вопросы волнуют кировчан? На них отвечал в ходе «прямой линии» губернатор области Игорь Васильев. Подробный отчет — в сегодняшнем номере «ВК».

«Кто заплатит за спорт?», «Нашей школе» указали на выход» - таковы лишь некоторые вопросы, которые рассматривали на заседании социальной комиссии Кировской городской думы.

В Афанасьевском районе подсчитывают убытки от разрушений, нанесенных стихией — ливнем, ураганным ветром… Такова одна из публикаций странички «Новости из Сети».

Региональный минздрав не может решить проблему обеспечения пациентов льготными лекарствами. Каков он, «рецепт на дыхание»?

Все о ЕГЭ-2020: сколько нынче будет стобалльников, о «дистанционке», средствах защиты и многом другом…

Завтра — День Военно-морского флота. Один из героев «ВК» - бывший горнист Алексей Суслов, который служил на легендарной плавбазе Тихоокеанского флота «Иван Колышкин».

Тем, кто летит или едет в отпуск, «Вятский край» дает полезные советы. Не пропустите!

Страничка «Хозяин» рассказывает, как вырастить кабачок, а другая — о здоровье — о том, что, к примеру, может поднять настроение.