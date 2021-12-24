Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 25 декабря 2021 года

Депутаты Законодательного собрания Кировской области завершили год принятием важных решений, в т.ч. о бюджете, налогах и алкомаркетах. Подробности — на первой полосе сегодняшнего номера «ВК».

Губернатор области Игорь Васильев обратился к депутатам Заксобрания с посланием. Курс – на развитие региона.

Гость «ВК» - председатель областного избиркома Максим Финченко.

Омутнинский район готовится к Новому году. Это одна из публикаций в традиционной подборке «Новости из Сети».

Как отмечают долгожданный новогодний праздник в многодетной азербайджанской семье? О том рассказывает Матанат Алекберова, некогда приехавшая за мужем в наш край и искренне полюбившего его.

«ВК» продолжает проект «Музеи малой родины». Сегодня — рассказ о музее-усадьбе знаменитого хирурга А. Бакулева, что находится в Слободском районе. Он недавно отметил юбилей.

В страничке «Хозяин» можно узнать о январских хлопотах в саду. А любителям здорового образа жизни «ВК» дает различные полезные советы.