Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 25 декабря 2021 года

24 декабря 2021 32 0
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Депутаты Законодательного собрания Кировской области завершили год принятием важных решений, в т.ч. о бюджете, налогах и алкомаркетах. Подробности — на первой полосе сегодняшнего номера «ВК».

 

Губернатор области Игорь Васильев обратился к депутатам Заксобрания с посланием. Курс – на развитие региона.

 

Гость «ВК» - председатель областного избиркома Максим Финченко.

 

Омутнинский район готовится к Новому году. Это одна из публикаций в традиционной подборке «Новости из Сети».

 

Как отмечают долгожданный новогодний праздник в многодетной азербайджанской семье? О том рассказывает Матанат Алекберова, некогда приехавшая за мужем в наш край и искренне полюбившего его.

 

«ВК» продолжает проект «Музеи малой родины». Сегодня — рассказ о музее-усадьбе знаменитого хирурга А. Бакулева, что находится в Слободском районе. Он недавно отметил юбилей.

 

В страничке «Хозяин» можно узнать о январских хлопотах в саду. А любителям здорового образа жизни «ВК» дает различные полезные советы.

 

 

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