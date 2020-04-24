Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 25 апреля 2020 года
«Ликбез для депутата-2, или Есть ли жизнь на Марсе» - такой публикацией открывается сегодняшний номер «Вятского края». Речь о том, как в ногу со временем идут руководители Кировского областного отделения КПРФ.
Как кировчанам, оставшимся за рубежом, помогут вернуться на родину. Подробности — в публикации «Везем домой!».
Как люди переносят режим самоизоляции? Почему жителей с. Хороши Богородского района волнует проблема вывоза твердых бытовых отходов? Эти и другие темы — в страничке из провинции «Новости из Сети».
Областные чиновники и городские депутаты опубликовали данные о своих доходах. Можно ли верить написанному?
Как в регионе готовятся к паводку? Читайте материал «Вода наступает — мосты разведены».
Как защищаются права детей? Об этом журналисту «ВК» рассказал уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин.
Страничка об экологии расскажет о «Вятской Швейцарии», что находится… в д. Камень.
«ВК» продолжает публикацию материалов, посвященных 75-летию Великой Победы. Сегодня еще один - «По праву кровного родства».
Страничка «Хозяин», как всегда, даст полезные советы домохозяйкам и садоводам-огородникам.
Не пропустите очередной номер «ВК». Его, как и прежде, можно приобрести во всех отделениях «Почты России».
Оставить свой комментарий
1
1
1
3
1
3
1
1
2
Восстановление пароля
Если Вы забыли пароль, укажите свой Электронный адрес, после чего ждите письмо.