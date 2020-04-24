Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 25 апреля 2020 года

24 апреля 2020 36 0
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«Ликбез для депутата-2, или Есть ли жизнь на Марсе» - такой публикацией открывается сегодняшний номер «Вятского края». Речь о том, как в ногу со временем идут руководители Кировского областного отделения КПРФ.

 

Как кировчанам, оставшимся за рубежом, помогут вернуться на родину. Подробности — в публикации «Везем домой!».

 

Как люди переносят режим самоизоляции? Почему жителей с. Хороши Богородского района волнует проблема вывоза твердых бытовых отходов? Эти и другие темы — в страничке из провинции «Новости из Сети».

 

Областные чиновники и городские депутаты опубликовали данные о своих доходах. Можно ли верить написанному?

 

Как в регионе готовятся к паводку? Читайте материал «Вода наступает — мосты разведены».

 

Как защищаются права детей? Об этом журналисту «ВК» рассказал уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин.

 

Страничка об экологии расскажет о «Вятской Швейцарии», что находится… в д. Камень.

 

«ВК» продолжает публикацию материалов, посвященных 75-летию Великой Победы. Сегодня еще один - «По праву кровного родства».

 

Страничка «Хозяин», как всегда, даст полезные советы домохозяйкам и садоводам-огородникам.

 

Не пропустите очередной номер «ВК». Его, как и прежде, можно приобрести во всех отделениях «Почты России».

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