Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 25 января 2020 года

Кировская горадминистрация не может справиться с управляющими компаниями. На днях снег с крыши упал на школьника. Этой новостью «Вятский край» открывает субботний номер.

Тариф на проезд в общественном транспорте в Кирове повысят. Кто за этим стоит, вы узнаете из материала «Недовзвешенный тариф».

«Энергосбыт» требует деньги с мертвецов. Эта и другие новости из районов области – на странице «Новости из Сети».

Откуда у главного коммуниста области Сергея Мамаева деньги на дорогую недвижимость и элитные иномарки? Продолжение журналистского расследования «ВК» читайте под заголовком «Капитал» Сергея Мамаева».

Как стать лучшим инженером области, рассказал преподаватель ВятГУ Юрий Пономарев. Очерк называется «Профессия должна звучать гордо».

Статья «Кто заплатит за обед?» посвящена организации бесплатного питания в школах и детских садах области.

Субботний разворот «ВК» отведен памятным датам 2020 года.

Полезная информация для тех, кто заботится о ЗОЖ, под рубрикой «Будьте здоровы!»

Завершает номер большой кроссворд.