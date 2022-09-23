Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 24 сентября 2022 года

«Зуд переименований» - так называется статья о грядущем присвоении улице Горбачева имени Лиханова. Ею открывается субботний номер «Вятского края».

Депутат Николай Дубравин из Слободского решил сложить депутатские полномочия. Эта и другие заметки – на тематической странице «Новости из Сети».

Закончилась «Менделеевская экологическая экспедиция». О ее результатах рассказала Вера Георгиева в материале «Менделеевцы дома».

Большой очерк «Сельская учительница: «Я благодарна судьбе» посвящен педагогу из Афанасьевского района Татьяне Ведерниковой.

Обзор «А вы были в «Стране героев»?» рассказывает о летнем отдыхе кировской детворы.

Какой сорт помидоров самый вкусный? Об этом можно узнать из статьи Венедикта Дадыкина на странице «Хозяин».

Вреден холестерин, или нет? Ответ на этот вопрос – под рубрикой «Будьте здоровы!»