Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 24 октября 2020 года

«Не зря Озерки всколыхнулись». Под таким заголовком публикуется зарисовка Веры Ануфриевой об эко-протестах в кировском микрорайоне. Ею открывается субботний номер «Вятского края».

Кировских детсадовцев будут кормить по-новому. А как? Об этом в информации «О детском питании замолвите слово».

Продается детский сад, коза упала в колодец – эти и другие сообщения в рубрике «Новости из Сети».

Нужен ли паспорт на… могилу? Ответ на этот вопрос, а также многие другие, в интервью главного специалиста службы «Похоронное дело» (г. Киров) Алексея Ганзюка. На этой же странице актуальные материалы от активистов ОНФ.

Об «Отцовском движении» рассказал его участник Константин Партыка. Беседовал с ним Александр Широков.

О том, как преображаются областные библиотеки и другие учреждения культуры, сообщается на странице «Культобзор».

Краеведческий материал «Itala на «Вятском Арбате» познакомит с автопробегом Пекин – Париж 1907 года.

«Знакомьтесь, шарафуга». Так называется главная статья на странице «Хозяин». Здесь же другая полезная информация для садоводов-огородников.

Советы по сохранению здоровья публикуются под рубрикой «Будьте здоровы!»

Завершает номер большой кроссворд.