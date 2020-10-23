Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 24 октября 2020 года

23 октября 2020 23 0
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«Не зря Озерки всколыхнулись». Под таким заголовком публикуется зарисовка Веры Ануфриевой об эко-протестах в кировском микрорайоне. Ею открывается субботний номер «Вятского края».

 

Кировских детсадовцев будут кормить по-новому. А как? Об этом в информации «О детском питании замолвите слово».

 

Продается детский сад, коза упала в колодец – эти и другие сообщения в рубрике «Новости из Сети».

 

Нужен ли паспорт на… могилу? Ответ на этот вопрос, а также многие другие, в интервью главного специалиста службы «Похоронное дело» (г. Киров) Алексея Ганзюка. На этой же странице актуальные материалы от активистов ОНФ.

 

Об «Отцовском движении» рассказал его участник Константин Партыка. Беседовал с ним Александр Широков.

 

О том, как преображаются областные библиотеки и другие учреждения культуры, сообщается на странице «Культобзор».

 

Краеведческий материал «Itala на «Вятском Арбате» познакомит с автопробегом Пекин – Париж 1907 года.

 

«Знакомьтесь, шарафуга». Так называется главная статья на странице «Хозяин». Здесь же другая полезная информация для садоводов-огородников.

 

Советы по сохранению здоровья публикуются под рубрикой «Будьте здоровы!»

 

Завершает номер большой кроссворд.

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