Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 24 июля 2021 года

Администрация г. Кирова планирует построить новый торговый павильон на Октябрьском рынке в 2022 году. Этим материалом открывается сегодняшний номер «Вятского края».

Почему не слышат зоозащитников в Яранске? Сколько стоит вода в Подосиновце? Это лишь некоторые темы в подборке «Новости из Сети».

Гость «ВК» - Юрий Тетерин, служивший некогда в морской авиации Краснознаменного Тихоокеанского флота. Накануне Дня ВМФ он вспоминает о дальних походах по морям-океанам.

Кировский муниципалитет обсудил с общественностью внешний вид ларьков.

Когда обновят парки Гагарина и имени Кирова?

Вятский палеонтологический музей стал лучшим в рейтинге подобных учреждений культуры. Эти и другие новости культурной жизни региона — в субботнем «ВК».

В номере — полезные советы для садоводов-огородников и для тех, кто ведет здоровый образ жизни.