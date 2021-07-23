Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 24 июля 2021 года

23 июля 2021 29 0
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Администрация г. Кирова планирует построить новый торговый павильон на Октябрьском рынке в 2022 году. Этим материалом открывается сегодняшний номер «Вятского края».

 

Почему не слышат зоозащитников в Яранске? Сколько стоит вода в Подосиновце? Это лишь некоторые темы в подборке «Новости из Сети».

 

Гость «ВК» - Юрий Тетерин, служивший некогда в морской авиации Краснознаменного Тихоокеанского флота. Накануне Дня ВМФ он вспоминает о дальних походах по морям-океанам.

 

Кировский муниципалитет обсудил с общественностью внешний вид ларьков.

 

Когда обновят парки Гагарина и имени Кирова?

 

Вятский палеонтологический музей стал лучшим в рейтинге подобных учреждений культуры. Эти и другие новости культурной жизни региона — в субботнем «ВК».

 

В номере — полезные советы для садоводов-огородников и для тех, кто ведет здоровый образ жизни.

 

 

 

 

 

 

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