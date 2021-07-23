Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 24 июля 2021 года
Администрация г. Кирова планирует построить новый торговый павильон на Октябрьском рынке в 2022 году. Этим материалом открывается сегодняшний номер «Вятского края».
Почему не слышат зоозащитников в Яранске? Сколько стоит вода в Подосиновце? Это лишь некоторые темы в подборке «Новости из Сети».
Гость «ВК» - Юрий Тетерин, служивший некогда в морской авиации Краснознаменного Тихоокеанского флота. Накануне Дня ВМФ он вспоминает о дальних походах по морям-океанам.
Кировский муниципалитет обсудил с общественностью внешний вид ларьков.
Когда обновят парки Гагарина и имени Кирова?
Вятский палеонтологический музей стал лучшим в рейтинге подобных учреждений культуры. Эти и другие новости культурной жизни региона — в субботнем «ВК».
В номере — полезные советы для садоводов-огородников и для тех, кто ведет здоровый образ жизни.
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