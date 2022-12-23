Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 24 декабря 2022 года

Субботний номер «Вятского края» открывается материалом под заголовком «Мечты сбываются»? Новый год - время исполнения самых заветных желаний. Детвора верит в чудеса. А как говорил Александр Грин их надо делать своими руками. С помощью благотворительного проекта «Елка желаний». Он уже стартовал и в Кировской области. И первым снял с елки открытку-шар с мечтой губернатор Александр Соколов.

Снегопада и ледяные дожди вскрыли еще одну проблему губернатора — кадровую. В чем она заключается? Об этом и идет речь в заметке «Личная креатура».

Под рубрикой «Живая память» повествуется о еще совсем недавно неизвестной странице Великой Отечественной войны. О подвиге кировских моряков со сторожевого корабля рассказывается в очерке Александра Широкова «Бриллиант»: незабытые герои».

В Кирове отметили 10-летие Шаляпинской гостиной. О том, как это было, идет речь в материале Веры Ануфриевой «Все начинается с любви».

В библиотеке имени Герцена открылась необычная выставка. А в чем ее особенность читатель, может узнать из зарисовки Сергея Смолина «Добро пожаловаться».

В канун новогодних праздников «Вятский край» рассказывает о том, как отмечали Новый год в старой Вятке. Об этом - в публикации под заголовком «В жупане и с жареным гусем».

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