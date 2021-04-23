Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 24 апреля 2021 года

Главная тема субботнего номера «Вятского края» - организация школьного питания. Эта проблема даже стала предметом обсуждения на заседании комитета по социальным вопросам Законодательного собрания области. Региональные депутаты раскритиковали организацию питания в школах. О его недостатках и идет речь в материале «От парадных отчетов до ЧП - один шаг», которым открывается субботний номер «ВК».

Под рубрикой «Среда обитания» опубликована заметка о нововведениях в связи с вступлением в силу постановления правительства России о правилах противопожарного режима. Кого же они коснулись? Об этом - в статье под заголовком «Шлагбаумы во дворах вне закона?»

Четверть века назад мученически погиб в Чечне наш земляк - настоятель грозненского Михаило-Архангельского храма отец Анатолий (Чистоусов). О том, как он пришел к вере и не отрекся от нее даже под страшными пытками, и рассказывается в очерке Александра Широкого «Душа отца Анатолия».

В Диораме открылась на днях новая выставка, посвященная вятским женщинам, оставившим яркий след в истории родного края. Об их делах на благо земли вятской читатели могут узнать из зарисовки «Просто о судьбах женских».

В свежем номере также - «Новости из сети», традиционные страницы «Хозяин» и «Будьте здоровы».