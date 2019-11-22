Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 23 ноября 2019 года

Первую же новость, которая открывает субботний номер «Вятского края», можно назвать сенсационной. «Некто Быков» опять стал фигурантом очередного громкого судебного процесса. Начался второй сезон «мыльной оперы» «И снова Быков…».

У того, кто еще не знаком с новым председателем Законодательного собрания области Владимиром Бакиным, есть повод узнать о нем больше. «ВК» публикует отчет с его первой пресс-конференции.

О районных безобразиях в рубрике «Новости из Сети». Здесь же рассказ о том, как предприниматель за бюст Ленина оплатил работы по благоустройству храма.

В ноябре начали действовать сразу несколько законодательных актов. Что они принесут гражданам под заголовком «Вступили в силу новые законы».

В том, работает ли Молодежный парламент области, и кто сейчас в него входит, разбирался корреспондент «ВК». Материал называется «Таких не берут… в депутаты?»

Социальные службы области осваивают новые методы работы с пожилыми людьми. Об этом рассказ Веры Ануфриевой «Детский сад» для бабушек и дедушек».

Ни для кого не секрет, что бывший губернатор области Никита Белых сидит в тюрьме. Но далеко не все знают, что при этом он умудряется вести личный блог в Интернете. О чем пишет экс-чиновник читайте под заголовком «Блог тюремного библиотекаря».

Губернатор пообещал навести «элементарный порядок». Но далеко не все чиновники его услышали. Об этом в своем письме рассказали редакции «ВК» жители села Шабуры Опаринского района. Оно опубликовано под заголовком «Без света, связи и дорог».

Полезные советы как всегда под рубрикой «Хозяин», а занять себя можно, разгадывая кроссворд на последней странице.