Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 23 мая 2020 года

За «грехи» правительства бывшего губернатора Белых приходится отвечать нынешним руководителям области. «Разговор с переходом на КРИК» - этим материалом и открывается субботний номер газеты «Вятский край».

Почему коммунисты Советска выступают против прямых выборов мэра? Об этом — в публикации «Пчелы против меда».

Автобусного маршрута «Киров – Богородское - Киров» больше нет… Почему общая дорога стала частной?.. Одна страничка из истории Великорецкого крестного хода… Эти и другие темы в подборке «Новости из Сети».

Несчастные случаи на воде. Какие меры безопасности необходимы, когда находишься на водоеме?

Всегда ли вирус по плечу? А если это вятские? Как они мобилизовали резервы для противодействия эпидемии?

Морские традиции продолжаются! Об этом — в материале о вятских покорителях бездонных просторов «Отец — ас, сын — моряк».

Как Василий дезертиром оказался? В «ВК» - житейская история о превратностях судьбы.