Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 23 июля 2022 года

В региональной Общественной палате началось формирование пула независимых наблюдателей на выборах. Этим материалом открывается сегодняшний номер «ВК».

Республика Татарстан заявила свои претензии на часть Кировской области. «Позарились на чужое» - так называется публикация на второй полосе газеты.

Что растет на огороде у воспитанника Мурыгинского детского дома-интерната Петра Липатникова? Такова одна из тем в традиционной по субботам страничке «Новости из Сети».

Политические партии определились с кандидатами Кировской городской думы.

Депутаты Заксобрания области перенесли введение антиалкогольных запретов.

Под рубрикой «Из почты «ВК» опубликовано письмо пенсионера Леонида Метелева из д. Кокино Юрьянского района, адресованное к врио губернатора региона Александру Соколову.

Какая бесплатная помощь оказывается профсоюзами пенсионерам? Подробнее — в материале «Когда тебе за 50».

В кировскую среднюю школу №32 пришла радостная весть: она стала победителем Всероссийского конкурса в Москве.

Народные приметы июля, советы о здоровом образе жизни. Об этом и многом другом — также в субботнем номере «ВК».