Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 23 апреля 2022 года

Сегодняшний номер «Вятского края» открывается поздравлением с Пасхой патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

Афанасьевцы простились с погибшим в спецоперации воином. В деревне Трапицыны Оричевского района свили гнездо необычные аисты. Таковы лишь некоторые темы публикаций в традиционной страничке «Новости из Сети».

Как готовятся в Кирове к паводку? Об этом — в материале «Готовность к большой воде».

23 апреля исполняется 95 лет со дня рождения почетного гражданина г. Кирова Николая Степановича Счастливцева, директора Кировского завода ОЦМ в 1964-1985 годах.

В Кировской области начали отмечать 100-летие пионерской организации. Одно из мероприятий — открытие выставки «Честное пионерское» в Диораме.

«ВК» продолжает цикл публикаций о музеях малой родины. Сегодня — путешествие в с. Рябово Зуевского района, где расположено «родовое гнездо» художников-братьев Васнецовых. Там же находится музей-заповедник.

Новости культурной жизни апреля — в традиционной подборке.

«ВК» порадует садоводов и огородников: у нас все советы к предстоящему дачному сезону.

Не обошла вниманием газета и любителей здорового образа жизни: они тоже узнают много полезных советов.