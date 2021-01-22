Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 23 января 2021 года

Субботний номер «Вятского края» открывается новостями из суда над экс-мэром Кирова Владимиром Быковым.

Куда звонить, если плохо убирают снег? Об этом в материале «Кто должен снег убирать?»

Отчего в Омутнинске гибнут птицы и почему в Яранске дерутся из-за дров, рассказывается на странице «Новости из Сети».

Семейство Бушмелевых прославило Кировскую область. Об этом поведало письмо в газету «В мире музыки, красок и… кино».

«Вятский край» традиционно знакомит читателей с памятными датами, которые область отметит в 2021 году.

О том, нужно ли вакцинироваться от ковида, насколько безопасны прививки и прочем, в обзоре «Каждому по два укола вакцины».

О своей судьбе и мечтах рассказал «Вятскому краю» покоритель Эвереста Павел Шабалин. Интервью с ним называется «Живу по мечте».

И, наконец, полезные совета по сохранению здоровья как всегда на странице «Будьте здоровы!»