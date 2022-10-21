Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 22 октября 2022 года

Субботний номер газеты «Вятский край» открывается материалом с категоричным заголовком «Троллейбусы должны быть!» Дело в том, что в Кирове обсуждают перспективы развития электротранспорта. Прошло такое обсуждение и в Общественной палате Кировской области. О том, какие мнения были высказаны членами рабочей группы по этому вопросу, и рассказывается в статье.

В материале под заголовком «Добрые вести из Вольска» идет речь о том, как чувствуют себя там мобилизованные из Кировской области. Судя по тому, что некоторые из них даже свадьбы играют, видимо, неплохо. Во всяком случае, условия проживания и питание в Вольске хорошие.

«Человек на войне»,- так называется материал Александра Широкова, посвященный 27-м Свято-Трифоновским образовательным чтениям. В их рамках работала секция «Церковь и армия», на которой и побывал журналист «ВК».

Проект поддержки местных инициатив работает в Кировской области уже давно и пользуется популярностью у населения. Вот только попасть в него не так-то просто, особенно небольшим домам, где жильцов немного. Как же им быть? В заметке «Дайте «малышам» шанс» Сергей Смолин пытается найти ответ на этот вопрос.

«Красному замку» - 150 лет. Давным-давно купец Яков Прозоров завещал его городу под образование. Об открывшейся в нем выставке, посвященной вятским меценатам, и рассказывается в зарисовке Веры Ануфриевой «Красный замок в подарок Вятке».

Ровно 35 лет назад в свой первый рейс отправился фирменный поезд «Вятка». О том, как это было, и какие кировские предприятия участвовали в создании внешнего и внутреннего облика поезда, идет речь в статье « В пути наша «Вятка».

В субботнем номере - подборки новостей и криминала, тематические страницы «Хозяин» и «Будьте здоровы!», а также - «Народные приметы» и большой кроссворд.