Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 22 мая 2021 года

Субботний номер «Вятского края» открывается материалом о присвоении Кирову почетного звания «Город трудовой доблести». Что же даст нашему городу новый статус? Об этом идет речь в статье «Политическая реклама или повод для гордости?»

Под рубрикой «Юбилей» в свежем номере «ВК» опубликован очерк об Анатолии Чурине, депутате Законодательного собрания Кировской области. О чем болит душа этого неугомонного человека, о чем он мечтает, рассказывается в материале «Оставаться полезным родному краю».

Наверно, многие кировчане, проходя по улицам города, обращали внимание на таблички на разных зданиях «Здесь в годы войны располагался эвакогоспиталь». И таких мемориальных досок на домах немало. О работе госпиталей в нашем городе можно узнать из статьи Александра Широкова «Где бойцов спасали...»

В Юрьянском районе обнаружилось еще одно предприятие по уничтожению медицинских отходов. На полигоне, где сжигают отходы, побывал корреспондент «ВК» Сергей Смолин. О том, что он там увидел, рассказывается в материале «Опасные свалки».

В субботнем номере - подборки новостей и криминала, тематическая страница «Хозяин» с очень полезными советами для садоводов, а также рубрики «Новости из сети», «Народные приметы» и занимательный кроссворд.