Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 22 февраля 2020 года

«Катюши» гвардии полковника Сусорова» - так называется очерк о ветеране Великой Отечественной войны, участнике Сталинградской битвы и других сражений Михаиле Николаевиче Сусорове. Им накануне Дня защитников Отечества открывается сегодняшний номер «Вятского края».

«Сухпай или деньги?» - публикация под таким заголовком рассказывает о том, как продуктовые наборы для детей-инвалидов приобретались по завышенным ценам.

Первая радиоточка в Вятской губернии была оборудована в Яранске. В Омутнинске сохраняется дефицит врачей. Это лишь некоторые темы из популярной странички «ВК» о жизни в провинции и не только. Она так и называется «Новости из Сети».

Кировский полуфиналист Всероссийского конкурса «Лидеры России» поделился своими впечатлениями от участия в нем. Почему лидером может стать не каждый?

Группа кировских ученых, экоактивистов побывала недавно в Сколково. Своими впечатлениями, а также размышлениями о том, станет ли Вятка чистой, делится с читателями газеты профессор Тамара Ашихмина.

Чем занимается комиссия по помилованию при губернаторе области? Об этом читайте материал «Казнить нельзя...».

Еще один материал к Дню защитника Отечества рассказывает об идее вятских моряков и речников: они хотят установить на Набережной Грина памятный знак всем землякам, некогда связанным с морями и реками.

В традиционной страничке «Хозяин» - полезные советы: какая колбаса на вашем столе, как подобрать хороший корм для домашнего скота?