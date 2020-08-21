Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 22 августа 2020 года

Субботний номер «Вятского края» открывается информацией о планах работ по благоустройству к 650-летию города Кирова. .

Новая муниципальная управляющая компания «открыла боевые действия» против других УК за обслуживание многоквартирных домов. Какими методами это делается, расскажет заметка «Не мытьем, так катаньем».

Как можно обезобразить районный ДК, почему цены на билеты в Киров из Афанасьево и Перми стоят одинаково? Об этом и прочем на странице «Новости из Сети».

О необходимости профсоюзов сегодня рассказывает статья А. Вяткина «Лучше всем вместе?».

Репортаж Веры Ануфриевой «Никулинка в «плену» знакомит с нарушениями водного законодательства. Корреспондент приняла участие в совместном рейде регионального министерства охраны окружающей среды и общественников.

Есть люди в русских селеньях. О сыроделе из Санчурского района расскажет очерк Сергея Смолина «Рикотта» с вятским акцентом».

Чем порадуют жителей области кировские театры в новом сезоне, узнал Александр Широков. Его разговор с директорами театров опубликован под заголовком «Скоро откроется занавес…».

Полезную информацию для тех, кто собрался на отдых, можно найти в материале «Отдыхай и получай кешбэк с картой «Мир».

И, как всегда, полезные советы и рекомендации для садоводов-огородников и любителей здорового образа жизни публикуются на страницах «Хозяин» и «Будьте здоровы!»