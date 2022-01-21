Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 22 января 2022 года
В Опаринской ЦРБ продолжается «оптимизация» отделений. Жители района остались без роддома, хирургии, морга. Этим материалом открывается сегодняшний номер «Вятского края».
Как на Вятке превратили в достопримечательность дыру в стене? Какие необычные гости появляются у оконных кормушек? Таковы лишь некоторые темы подборки «Новости из Сети».
76-й Кировский ракетный полк отметил свой юбилей. Ветераны подразделения собрались вместе, чтобы вспомнить годы молодые, боевые.
Что грозит водителю, если он не вписан в полис ОСАГО?
В Кировской области появился сайт туристических и велосипедных маршрутов. Подробнее — в материале «Я буду долго гнать велосипед...»
О том, что происходит в культурной жизни нашей области, в январском обзоре событий.
Зубной порошок из шиповника. Нормы артериального давления. А это уже одни из тем традиционных по субботам страничек для садоводов и огородников и, а также для тех, кто следит за здоровым образом жизни.
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