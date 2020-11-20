Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 21 ноября 2020 года

Субботний номер «Вятского края» открывает отчет председателя правительства области Александра Чурина перед главой региона Игорем Васильевым о проделанной за три года работе. Такого формата раньше не было, а потому есть возможность узнать, какие перемены произошли в области с 2017 года.

Путин считает, что министры и губернаторы плохо борются с эпидемией коронавируса. Более подробно об этом в заметке «Пример других и нам наука».

В статье «Когда ребенок в беде» рассказывается о том, как обстоят дела на фронте борьбы с преступлениями в отношении несовершеннолетних.

Минздрав, прокуратура и полпред президента в ПФО ответили на открытое письмо «Вятского края» под названием «Инвалидов бросили на произвол судьбы». Что из этого получилось - в материале «Ломать получается, а строить?..»

Движение ветеранов Афганистана отметило 30-летие. Памятной дате посвящен рассказ Александра Широкова «Афганцы: 30 лет спустя».

Зарисовка Веры Георгиевой «Дед Мороз в… маске» посвящена тому, как кировские предприятия будут праздновать новогодние торжества.

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