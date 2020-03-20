Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 21 марта 2020 года

Следственный комитет вновь предъявил Леониду Яфаркину обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенное по предварительному сговору по делу о хищении муниципальной земли в парке Победы. Привлекут ли к ответственности по этому делу находящегося под домашним арестом экс-главу г. Кирова Владимира Быкова? Об этом – на первой полосе субботнего номера «ВК».

Несмотря на угрозу коронавируса и экономический кризис, вятские аграрии готовятся к полевым работам. Читай статью «Озимые на «хорошо» на стр. 2.

«Новости из Сети» расскажут о непрозрачной работе энергетиков в Киров-Чепецке, о новом школьном автобусе в Вое, канавах в Советске и надеждах жителей Подосиновца на новую дорогу до Кирова.

Корреспондент Вера Ануфриева узнала у руководителя Кировского управления гражданской защиты Михаила Вохмянина, каким будет весеннее половодье на Вятке.

Депутаты Кировской гордумы продолжают разбираться в работе Комбината продовольствия и социального питания – основного поставщика продуктов в школьные и детсадовские столовые города. Читайте статью «Вприпрыжку от контроля» на стр. 5 субботнего номера «ВК».

Подборка новостей экологии ждет вашего внимания на шестой полосе газеты.

Внятные ответы на конкретные вопросы о коронавирусе опубликованы под рубрикой «Безопасность».

Также в номере: новости и криминальная хроника, страницы «Хозяин» и «Будьте здоровы» и, разумеется, большой кроссворд.