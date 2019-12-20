Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 21 декабря 2019 года

Депутаты областного Заксобрания заслушали нового директора аэропорта «Победилово». Удастся ли «встать с колен» некогда крупному предприятию? Этим материалом и открывается сегодняшний номер «Вятского края».

У легенды вятского сыскного дела генерала в отставке Николая Петровича Одинцова — юбилей. О том, как он начинал жизненный путь, какие громкие дела раскрывал и как воевал на Северном Кавказе, в очерке журналиста Александра Широкова «Мой генерал».

Кировская теплоснабжающая компания переложила на плечи городских депутатов и граждан финансовые затраты по переносу опасных объектов. Подробнее — в материале «Безопасность за чужой счет».

В Совете Федерации заговорили о реформировании системы оплаты труда учителей. Зарплатный вопрос по-прежнему остается актуальным.

«Два Ивана» - трогательная история о том, как кировские поисковики на местах боев Великой Отечественной нашли солдатские медальоны и вернули родственникам погибших имена их родных, пропавших без вести.

115 лет назад в Вятке открыта архивная комиссия, сыгравшая важную роль в изучении истории родного края. О том — в авторской страничке профессора Михаила Судовикова.

Почему самые отдаленные села остались без медобслуживания, а пешеходные мостики стали опасными для пешеходов? Эти и другие информационные материалы в традиционной страничке Новости из Сети».

Не за горами — Новый год. Как все успеть? «ВК» рассказывает, что не забыть в предновогодних хлопотах.

В номере «Вятского края» также советы тем, кто заботится о своем здоровье, большой кроссворд, масса нужной информации.