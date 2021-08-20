Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 21 августа 2021 года

Что происходит с разметкой улиц в Кирове? С ответа на этот вопрос начинается субботний номер «Вятского края».

Какие туристические маршруты выбирают жители Белой Холуницы, что происходит с автобусами в Кирово-Черецке. Об этом и прочем под рубрикой «Новости из Сети».

«Обратная сторона ЕГЭ» - так называется рассказ о выпускниках, которые не смогли сдать итоговый экзамен.

Подготовке к школе посвящено интервью с руководителем кировского «Детского фонда» Валентиной Ивановой. Оно озаглавлено «В первый класс, как в космос?»

Жизнеописание вятского святого Стефана Филейского публикуется под заголовком «Старайтесь иметь мир и любовь со всеми».

Обзор самых значительных событий в культурной жизни области называется «В Рябово, Азове и в Крыму».

А вы знаете, что навоз бывает разный? А умеете ли вы правильно пить кефир? Об этом и многом другом на тематических страницах «Хозяин» и «Будьте здоровы!»

И, как всегда, на последней странице читателя ждет большой кроссворд.