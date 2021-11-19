Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 20 ноября 2021 года

Субботний номер газеты «Вятский край» открывается тревожным материалом о выбросе смертельно опасного газа на заводе «Галополимер» в Кирово-Чепецке. О причинах аварии и ее возможных последствиях рассказывается в публикации «Токсичный дубль».

В минувшее воскресенье завершилась Всероссийская перепись населения - 2020, точнее, срок, отведенный для ответов на ее вопросы. Первые результаты будут известны весной следующего года. А пока журналисты газеты предлагают читателям рассказ ветерана Кировстата об итогах предыдущих переписей «Как считали вятчан».

Под рубрикой «Знай наших!» речь идет об очередных успехах кировских школьников. На этот раз на фестивале поддержки детских домов «Вернуть детство» в Уфе.

О малоизвестной странице из жизни нашего земляка Федора Ивановича Шаляпина, его творческом содружестве с моряками, рассказывает автор книги «Кировчане на страже морских рубежей» Юрий Малых в материале «Запел Шаляпин о мечте...»

Каждый, кто имеет четвероногого друга, невольно беспокоится о том, что делать, когда он состарится? О том, как складывается, к примеру, судьба хвостатых «стражей порядка», идет речь в зарисовке Александра Широкова «Рядом с фортуной».

В свежем номере «Вятского края» - подборки новостей, тематические страницы «Хозяин» и «Будьте здоровы!», а также рубрики «Новости из сети» и «О чем говорят».