Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 20 марта 2021 года

«Богородская кляуза, или Как местные коммунисты за свое поражение на выборах попытались отыграться на блогере» - материал под таким заголовком открывает сегодняшний номер «Вятского края».

Как Красноармейская стала Марсоармейской? Транспортные проблемы в Яранске. Почему недовольны благоустройством г. Советска? Таковы лишь некоторые темы странички «Новости из Сети».

В каком случае банки не имеют права передавать долги граждан коллекторам? Подробности — в подборке о финансах.

В Кировской области идет месячник профилактики туберкулеза. Как не подцепить палочку Коха?

Илья Зыков, бывший спецназовец из г. Советска, получил благодарственное письмо от губернатора области за отличную службу. Добрые слова за его воспитание заслужили и родители парня. Все — в материале «Илья, спецназ и... «Тигр».

В этом году исполняется 55 лет со дня появления памятника Сергею Кирову на перекрестке Октябрьского проспекта и ул. Воровского.

В страничке «Из почты «ВК» - письмо читательницы Нины Гординой из Афанасьевского района под заголовком «Они предали тех, кто им доверял!»

О том, как проверить, растет ли рассада, как провериться на онкологию — об этом и многом другом расскажут странички для садоводов и огородников, а также о здоровом образе жизни.