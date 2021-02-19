Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 20 февраля 2021 года

Субботний номер «Вятского края» открывает журналистское расследование «Должен ли бизнес дурно пахнуть?» В нем С. Смолин попытался ответы на вопросы, кто занимается уничтожением медицинских отходов на территории Юрьянского района, и может ли это быть опасным для жителей?

«Поработали для галочки?» Так называется заметка И. Трофимова об акции «Снег на крыше», которую провел Центр общественного контроля ЖКХ при региональной Общественной палате.

Кто-то потерял козу, а кто-то получил в подарок пианино. Эти и другие сообщения пришли из районов области, которые опубликованы на странице «Новости из Сети».

Кто такой депутат Госдумы Вадим Белоусов, который задержан за рекордную по нынешним временам взятку, и какое он имеет отношение к Кировской области? Ответ на эти вопросы в материале «Кировский» депутат предстал перед судом».

Краевед Нина Жабкина из Советска написала о биографии своего земляка руководителя правительства молодой советской республики Алексея Рыкова, который является уроженцем Кукарки. Ее рассказ называется «Трагедия Алексея Рыкова».

Истории кировской писательской организации посвящена зарисовка А. Вяткина «О книгах, автографах и… любви».

И, как всегда, много полезных советов на тематических страницах «Хозяин» и «Будьте здоровы!».