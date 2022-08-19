Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 20 августа 2022 года

В г. Слободском происходит историческое событие — на Соборную площадь в новый сквер за фонтаном привезли бронзовый памятник Александру Грину. Это одна из публикаций в традиционной страничке «Новости из Сети».

Прошло заседание регионального общественного штаба по наблюдению за выборами в Кировской области. Как они будут проходить?

В регионе пытаются решить проблему дефицита учителей в школах.

В Герценке создадут Центр реставрации редких книг. Какие бесценные издания хранятся в главной библиотеке области? Читайте в материале «Придем сюда отдохнуть душой!..»

Полковник Лариса Поздеева – не только лучший оперативник России, но и мастер спорта по лыжным гонкам, по стрельбе из боевого оружия. И еще — кандидат педагогических наук.

В Кирове недавно наградили активистов ГТО. Как возрождается популярное в СССР спортивное движение?

Заготовки на зиму, витамины для глаз. Это лишь немногие темы из традиционных страничек для садоводов и огородников, а также для тех, кто ведет здоровый образ жизни.