Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 2 октября 2021 года

Субботний номер «Вятского края» открывается материалом под заголовком «Битва за портфели». 30 сентября состоялось организационное заседание вятского парламента, главным вопросом которого стали выборы председателя ОЗС и его заместителей.

Об искусственном интеллекте речь идет уже несколько лет. Оказывается, что это совсем не из области фантастики, а уже вполне реальные вещи. Вот что рассказал о возможностях и границах использования искусственного интеллекта в медицине главный врач Нолинской ЦРБ Константин Ившин в интервью Сергея Смолина «Лечит, но не доктор».

Какие изменения в законодательстве ждут россиян в октябре? Об этом в публикации «Техосмотр, кредиты и детские пособия».

Чиновники кировской горадминистрации и общественники разошлись во взглядах на реконструкцию парка у цирка. В чем же это расхождение? Читайте в материале под заголовком «Шкура неубитого медведя».

Недавно в Суздале впервые прошел Кубок ФСИН России по гиревому спорту. В соревнованиях участвовала и сборная команда Кировской области. О ее спортсменах - призерах Кубка рассказывает Александр Широков в очерке «Просто богатыри».

В сегодняшнем номере газеты не обычный «Культобзор», а с осенними мотивами. В нем рассказ об успехах творческих людей Кирова и области, для которых осень- пора вдохновения, новых замыслов и побед.

В субботнем номере также - подборка новостей и криминала, рубрика «Новости из сети», тематические страницы: «Будьте здоровы!», «Хозяин» и кроссворд.