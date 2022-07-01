Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 2 июля 2022 года

Главная тема номера - повышение тарифов ЖКХ. Как это скажется на жизни жителей области? Об этом идет речь в статье «Зима будет жаркой».

Продолжение темы в материале Сергея Смолина «Необязывающее соглашение». Дело в том, что региональная власть заключила соглашение с «Т Плюс» на полях недавнего экономического форума. Автор публикации анализирует, что даст оно кировчанам, облегчит ли их жизнь после повышения тарифов ЖКХ? И приходит к выводу, что соглашение всего лишь символический жест, который говорит о поддержке компании «Т Плюс» правительством области.

На прошлой неделе в Кирове состоялась межрегиональная экологическая конференция «Об угрозах безопасности Волго-Вятского бассейна в связи с переработкой самых опасных отходов на объекте «Марадыковский». О том, что это за угрозы и рассказывается в материале Веры Ануфриевой «Тамара Злотникова: «Победить в неравном экологическом поединке».

В Кировской области идет активная борьба с опасным растением. Чем оно опасно, и как помочь себе после контакта с ним? Об этом в статье «Осторожно: борщевик!»

О новых законах, вступивших в силу с первого июля рассказывается под рубрикой «Законотворчество».

«Ни дня без движения!» – девиз подопечных Нововятского отдела Кировского городского комплексного центра социального обслуживания населения. Рассказ о том, чем их привлекает центр, в материале под заголовком «Почти второй дом».

В свежем номере «Вятского края» - подборка новостей и криминала, а также тематические страницы «Хозяин» и «Будьте здоровы!»