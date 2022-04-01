Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 2 апреля 2022 года

Председатель правительства Кировской области Александр Чурин рассказал о том, что предпринимается руководством региона в новых экономических условиях. Его интервью вышло под заголовком «Объясняем.рф». Оно открывает субботний номер «Вятского края».

Вести с мест и необычные факты, о которых рассказывают блогеры, нашли место на странице «Новости из Сети».

О том, как чувствуют себя военные из Кировской области, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине, рассказал полковой священник отец Евгений Костылев. Его рассказ публикуется под названием «Вятские зенитчики видят цель».

Чем живут и занимаются кировские поисковики? Ответ на этот вопрос искал журналист «ВК» Александр Широков. Его очерк называется «Солдаты не пропадают без вести».

Репортаж Веры Ануфриевой «На прививку с кошечкой…» написан с передвижного пункта вакцинации домашних животных от бешенства.

Больше советов, хороших и разных, - на тематических страницах «Хозяин» и «Будьте здоровы!» Чем садоводам и огородникам заниматься в апреле и какую пользу несет чага? Это лишь часть того, что можно там найти.