Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 19 ноября 2022 года
«Аттракцион неслыханной щедрости, или Кто поставлен «рулить» предъюбилейными «хотелками» кировчан», - так называется материал, которым открывается субботний номер «Вятского края».
Платежи за коммунальные услуги с декабря вырастут на 9 процентов. Подробности — на второй полосе газеты.
«Мазутный» скандал в Слободском. Кто в Каринторфе закапывает строительный мусор? Таковы лишь некоторые темы публикаций в традиционной страничке «Новости из Сети».
В Кировской области принят главный финансовый документ на три года вперед.
В Мурыгино разгорелся спор об осужденных. Почему местные жители против того, чтобы у них работали «сидельцы»?
Шесть кировских школьниц — победительницы всероссийского конкурса «Большая перемена».
Заметный вклад в историю российского флота внесли уроженцы земли вятской. Кто они? Читайте в материале «По морям, по волнам».
Как обустроить зимой грядку на кухне? Почему в старости ухудшается зрение? Об этом и многом другом — ответы на страничках «Хозяин» и «Будьте здоровы!».
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