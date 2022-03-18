Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 19 марта 2022 года

Субботний номер газеты «Вятский край» открывается материалом «Не надо паники!» Речь в нем о том, что запасов продуктов на складах вполне достаточно и не надо закупать их впрок, создавая ажиотажный спрос.

«Единая Россия» дала старт предвыборной кампании в Кировскую городскую думу. Для чего это делается и что дает предварительное голосование? Об этом - в статье сегодняшнего номера «ВК» под заголовком «Ох уж эти праймериз».

Уполномоченный по правам человека в Кировской области Галина Буркова представила губернатору и депутатам ОЗС свой ежегодный доклад. Об особенностях работы аппарата уполномоченного в прошлом году рассказывается в материале Веры Ануфриевой «Галина Буркова: «Помощь людям греет сердце».

Приближается время весеннего паводка. О том, какие меры безопасности надо соблюдать в этот период, идет речь в статье «Когда просыпаются реки».

Исполнилось 30 лет кировскому областному Комитету солдатских матерей. «Вятский край» не раз публиковал материалы о деятельности организации, которую на протяжении 20 лет возглавляла Тамара Братухина. Её воспоминания легли в основу материала Александра Широкова «Я вернусь, мама!..»

10 марта — профессиональный праздник архивистов. Своими впечатлениями от работы в архиве поделился Алексей Никитин, замначальника управления культуры Оричевского района в заметке «Нет ничего интереснее работы в архиве!»

Под рубрикой «Страницы истории» рассказывается о судьбе и творчестве вятского поэта Ермила Кострова - переводчика Гомера и Оссиана, официального стихотворца Московского университета, корреспондента Суворова и кумира Пушкина.

В номере также – тематические страницы «Хозяин», «Будьте здоровы!», рубрики «Народные приметы», «Новости из сети», занимательный кроссворд.