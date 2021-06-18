Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 19 июня 2021 года

18 июня 2021 29 0
На печать

 

Как живет известная поэтесса из Богородского района Маргарита Котомцева? Почему у нее тусклый быт? Такова лишь одна из тем подборки «Новости из Сети» в сегодняшнем номере «ВК».

 

В День медицинского работника в «Вятском крае» два гостя — заслуженный работник здравоохранения Кировской области, детский врач-стоматолог Елена Дегтерева и главный врач станции скорой медицинской помощи Сергей Одношивкин.

 

«ВК» знакомит с удивительными местами в России, где загадывают желания.

 

Об истории самого популярного праздника старой Вятки — Свистопляске — тоже в свежем номере газеты.

 

О садовых вредителях, о том, почему портится зрение и что с этим делать - в традиционных страничках для садоводов и огородников и для любителей здорового образа жизни.

 

Комментарии

0 комментариев

Оставить свой комментарий

ОБСУЖДАЕМЫЕ НОВОСТИ
Какое изобретение вы считаете наиболее важным в истории человечества?