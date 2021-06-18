Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 19 июня 2021 года
Как живет известная поэтесса из Богородского района Маргарита Котомцева? Почему у нее тусклый быт? Такова лишь одна из тем подборки «Новости из Сети» в сегодняшнем номере «ВК».
В День медицинского работника в «Вятском крае» два гостя — заслуженный работник здравоохранения Кировской области, детский врач-стоматолог Елена Дегтерева и главный врач станции скорой медицинской помощи Сергей Одношивкин.
«ВК» знакомит с удивительными местами в России, где загадывают желания.
Об истории самого популярного праздника старой Вятки — Свистопляске — тоже в свежем номере газеты.
О садовых вредителях, о том, почему портится зрение и что с этим делать - в традиционных страничках для садоводов и огородников и для любителей здорового образа жизни.
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