Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 19 июня 2021 года

Как живет известная поэтесса из Богородского района Маргарита Котомцева? Почему у нее тусклый быт? Такова лишь одна из тем подборки «Новости из Сети» в сегодняшнем номере «ВК».

В День медицинского работника в «Вятском крае» два гостя — заслуженный работник здравоохранения Кировской области, детский врач-стоматолог Елена Дегтерева и главный врач станции скорой медицинской помощи Сергей Одношивкин.

«ВК» знакомит с удивительными местами в России, где загадывают желания.

Об истории самого популярного праздника старой Вятки — Свистопляске — тоже в свежем номере газеты.

О садовых вредителях, о том, почему портится зрение и что с этим делать - в традиционных страничках для садоводов и огородников и для любителей здорового образа жизни.