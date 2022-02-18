Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 19 февраля 2022 года
Субботний номер «Вятского края» открывает информация об исчезновении с кировских улиц киосков «Роспечати». Как и почему это происходит?
Жителей Слободского взбудоражили январские платежки, которые они обнаружили в своих почтовых ящиках. Суммы за тепло, которые указаны в них, они назвали «нереальными». Об этом и других событиях в районах области на странице Новости из Сети».
Почему жителям области выгодней, чтобы ремонтом дорог занимались государственные (муниципальные) предприятия, и кто выступает против этого? Ответ на эти вопросы искал Артем Обломов в статье «Кто ответит за дороги?»
В Кирове собираются увеличить плату за проезд в общественном транспорте. Об этом в материале Сергея Смолина «Оплотите запроезд!»
Наш земляк Алексей Червоткин стал призером Олимпийских игр в Пекине. Как это произошло, в зарисовке «Великая Виктория!»
Памяти кировской актрисы Натальи Исаевой посвящен рассказ о ее актерской судьбе.
«Детство у Немды-реки». Так называется очерк А. Вяткина о выпускниках Немского детского дома.
О том, как выбрать семена для томатов и избежать медикаментозного ринита вкупе с другими полезными советами рассказывается на тематических страницах «Хозяин» и «Будьте здоровы!»
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