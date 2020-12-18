Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 19 декабря 2020 года

Кировская администрация украшает Театральную площадь к Новому году. Только это не всем по вкусу. Кто и почему против новогодних украшений? С ответа на этот вопрос открывается субботний номер «Вятского края».

Правда ли, что у жителей каждого города свой характер? Нужна ли людям вакцинация? Об этом и многом другом в рубрике «Новости из Сети».

«Гражданский форум-2020». Под таким заголовком вышел обзор сообщений о работе одноименной ежегодной дискуссионной площадки для областных общественников.

Очерк о начальнике главного областного СИЗО Кирилле Попове публикуется под заголовком «Где судьба состоялась…» Поводом для его написания стала победа Попова в областном конкурсе «Лучший по профессии». Другой победительницей этого конкурса стала Светлана Быкова, работающая в ВятГУ. Интервью с ней называется «Секрет успеха Светланы Быковой».

На странице «Хроники пандемии» опубликованы информация о работе «красных зон» в ковидных госпиталях, а также рассказ о нелегкой профессии реаниматолога, который спасает жизни пациентов с диагнозом COVID.

Как всегда, много полезных советов на постоянных тематических страницах «Вятского края» - «Хозяин» и «Будьте здоровы!»

Завершает свежий номер газеты большой кроссворд.