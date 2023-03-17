Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 18 марта 2023 года

В пятничном номере «ВК» мы рассказали об убийстве участника СВО в Кикнуре. Сегодня — продолжение темы.

Почему снег с крыш падает людям на головы, и кто в этом виноват? Это публикация второй полосы газеты.

Каков идеальный образ мужчины и женщины в представлении жителей Белой Холуницы? Такова одна из публикаций в страничке «Новости из Сети».

Вокальный ансамбль участников боевых действий «Высота 20.13» вернулся из зоны СВО, где выступил перед вятскими бойцами и привез гуманитарный груз. Гость номера — руководитель областного отделения организации «Боевое братство» Владимир Мышкин.

В феврале прошел круглый стол по теме «Вятский человек». Об этом мероприятии рассказывает его модератор Руслан Мамедов.

Кирове усовершенствуют водоснабжение без роста тарифов. Материал называется «Шесть шагов к чистой воде».

В Кирове прошел очередной обучающий семинар профсоюзного актива.

В нынешних состязаниях по ледолазанию успешно выступила многократная чемпионка мира и Европы Мария Толоконина. Она тоже гость субботнего номера.

В номере также страничка для садоводов и огородников и для тех, кто ведет здоровый образ жизни.