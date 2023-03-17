Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 18 марта 2023 года

17 марта 2023 159 0
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В пятничном номере «ВК» мы рассказали об убийстве участника СВО в Кикнуре. Сегодня — продолжение темы.

 

Почему снег с крыш падает людям на головы, и кто в этом виноват? Это публикация второй полосы газеты.

 

Каков идеальный образ мужчины и женщины в представлении жителей Белой Холуницы? Такова одна из публикаций в страничке «Новости из Сети».

 

Вокальный ансамбль участников боевых действий «Высота 20.13» вернулся из зоны СВО, где выступил перед вятскими бойцами и привез гуманитарный груз. Гость номера — руководитель областного отделения организации «Боевое братство» Владимир Мышкин.

 

В феврале прошел круглый стол по теме «Вятский человек». Об этом мероприятии рассказывает его модератор Руслан Мамедов.

 

Кирове усовершенствуют водоснабжение без роста тарифов. Материал называется «Шесть шагов к чистой воде».

 

В Кирове прошел очередной обучающий семинар профсоюзного актива.

 

В нынешних состязаниях по ледолазанию успешно выступила многократная чемпионка мира и Европы Мария Толоконина. Она тоже гость субботнего номера.

 

В номере также страничка для садоводов и огородников и для тех, кто ведет здоровый образ жизни.

 

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