Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 18 июля 2020 года

Зам. главы администрации г. Кирова обиделась на депутата гордумы. В чем суть конфликта? С ответа на этот вопрос начинается субботний номер «Вятского края».

Кировчанин купил водонапорную башню в Слободском. Об этом и прочем на странице «Новости из Сети».

Под рубрикой «Официально» газета публикует отчет правительства Кировской области о работе за прошлый год.

Летний труд подростков не всегда идет гладко и без проблем. Что следует знать юным работникам и их родителям, «ВК» рассказывает под заголовком «Если хочется заработать».

Нужно ли возобновить проверки коммунальных предприятий со стороны Госжилинспекции? В проблеме разбирался Иван Трофимов. С его выводами можно познакомит статья под заголовком «Тепло осталось без надзора».

О законодательных новшествах в отношении малого бизнеса и самозанятых расскажет страница «Законотворчество».

В Вятском художественном музее открылась выставка, посвященная известному вятскому фотографу Сергею Лобовикову. Своими впечатлениями от нее поделился Александр Широков под заголовком «Где Россия начинается?»

Как всегда, завершает номер большой кроссворд.