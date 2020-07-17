Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 18 июля 2020 года
Зам. главы администрации г. Кирова обиделась на депутата гордумы. В чем суть конфликта? С ответа на этот вопрос начинается субботний номер «Вятского края».
Кировчанин купил водонапорную башню в Слободском. Об этом и прочем на странице «Новости из Сети».
Под рубрикой «Официально» газета публикует отчет правительства Кировской области о работе за прошлый год.
Летний труд подростков не всегда идет гладко и без проблем. Что следует знать юным работникам и их родителям, «ВК» рассказывает под заголовком «Если хочется заработать».
Нужно ли возобновить проверки коммунальных предприятий со стороны Госжилинспекции? В проблеме разбирался Иван Трофимов. С его выводами можно познакомит статья под заголовком «Тепло осталось без надзора».
О законодательных новшествах в отношении малого бизнеса и самозанятых расскажет страница «Законотворчество».
В Вятском художественном музее открылась выставка, посвященная известному вятскому фотографу Сергею Лобовикову. Своими впечатлениями от нее поделился Александр Широков под заголовком «Где Россия начинается?»
Как всегда, завершает номер большой кроссворд.
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