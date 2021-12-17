Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 18 декабря 2021 года

Субботний номер «Вятского края» получился острым и дискуссионным. Открывает его актуальная информация по коронавирусу под заголовком «Расслабляться рано».

Проблемы отдельных муниципалитетов поднимаются в информации, которая поступает из районов области. Она опубликована на тематической странице «Новости из Сети».

Почему слово «достижения» при оценке работы вятских аграриев лучше брать в кавычки? Ответ на этот вопрос в материале «Не самый худший вариант».

«ВК» поставил под сомнение полезность такого органа как Госжилинспекция. Об этом в статье Ивана Трофимова «Инспектору никто не пишет…»

Зима принесла увеличение пожаров жилых домов. Как от них уберечься рассказал представитель МЧС Александр Ракитин. Его интервью вышло под заголовком «Мороз и пожары».

Сухие цифры статистики далеко не так сухи, если к ним внимательно присмотреться. Как растут в Кировской области цены, увеличиваются ли доходы населения и что происходит с малыми предприятиями, можно узнать из заметок, которые опубликованы под рубрикой «Статистика».

Черносотенные погромы 1905 года не миновали и Вятку. Об одном из них рассказал известный кировский историк Антон Касанов. Его рассказ называется «Били всех подряд, даже полицию».

Как убрать дом перед празднованием Нового года и о других полезных вещах, можно узнать на странице «Хозяин», а укреплению сосудов посвящена страница «Будьте здоровы!»