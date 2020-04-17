Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 18 апреля 2020 года

Как связаны между собой безграмотность, коронавирус и коммунисты? Ответ на этот вопрос - в статье «Ликбез для депутата», которой открывается субботний номер «Вятского края».

Бывшему мэру Кирова Владимиру Быкову добавили обвинений. Об этом рассказал Р. Перминов в заметке «Быков: плюс два».

В районах области коронавирус поменял многое в укладе жизни. Что именно? Узнаете на странице «Новости из Сети».

Обзор областных новостей под общим заголовком «Меры борьбы и поддержки» знакомит с новостями о том, какие шаги реализует правительство области, чтобы поддержать граждан и бизнес в условиях пандемии.

Субботний разворот «Вятского края» посвящен переходу учащихся областных школ на дистанционное обучение. «Пока на три с минусом» - к такому выводу пришел корреспондент газеты Иван Трофимов.

«Вятский край» продолжает публикацию материалов, посвященных юбилею Победы. На этот раз под заголовком «Душа капельмейстера Корепанова» Александр Широков рассказал о ветеране войны из Слободского.

Что уже можно делать в саду и на огороде, дается в информационных заметках на странице «Хозяин». А советы по сохранению здоровья – под рубрикой «Будьте здоровы!»

Любители отгадывать загадки найдут на последней странице газеты большой кроссворд.

Напоминаем, газету «Вятский край» можно купить в отделениях «Почты России».