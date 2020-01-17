Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 18 января 2020 года

Номер «Вятского края» открывается криминальным материалом «Мать - убийца поедет в колонию». На этой неделе подошел к финалу процесс над Марией Плёнкиной, оставившей свою трехлетнюю дочь умирать в пустой квартире. Вчера, 17 января, суд огласил окончательный вердикт: 13 лет в колонии строгого режима. О том, как проходило судебное заседание, и об отношении кировчан к довольно «мягкому», по мнению многих, приговору, и рассказывается в статье Сергея Смолина.

Под рубрикой «Расследование «ВК» внимание журналистов привлекли особняки, торговые помещения, дорогие иномарки в Советске и Советском районе, принадлежащие «клану Мамаевых». Об истории их приобретения и идет речь в материале «Красный «Корейко», или Почему первый секретарь обкома КПРФ Сергей Мамаев скрывает от однопартийцев свои доходы?!»

В Кировской области стартовал турнир «Золотая шайба». О славной истории турнира и его возможном будущем рассказывается в заметке «Пациент скорее жив...».

В свежем номере «Вятский край» информирует о первых законах 2020 года. Они касаются финансового благополучия россиян, медикаментозного снабжения и лечения пациентов с редкими заболеваниями.

В номере также подборки новостей и криминала, страницы «Хозяин» и «Будьте здоровы!»