Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 17 сентября 2022 года

В Белохолуницком районе появится газ. Этой публикацией открывается субботний номер «ВК».

Скоростной электропоезд «Ласточка» никто не отменял — он по-прежнему в пути. А скоро в нем появится бар. Читайте подробности на второй полосе номера.

Почему в Афанасьево больница без крыши? Что изменилось после приезда министра в Опарино? Таковы лишь некоторые темы публикаций в традиционной полосе «Новости из Сети».

Кировскую маршрутную сеть ждут очередные перемены. «Вези меня, автобус» - так называется материал.

Как прошла Менделеевская экологическая экспедиция? Чем запомнились осенины в заповеднике «Нургуш»?

Кировский областной краеведческий музей получил два президентских гранта.

Очередная житейская история. На этот раз — путешествие в самарский бункер Сталина.

В номере «ВК» - полезные советы для садоводов (и осенью на даче есть работа!), а также для тех, кто заботится о своем здоровье.