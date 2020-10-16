Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 17 октября 2020 года

В настоящее время на линию ежедневно выходят 50 бригад скорой медицинской помощи. «Первые — рядом», - так называется материал о медбрате, который рассказывает о своей работе. Им и открывается сегодняшний номер «Вятского края».

Ночные дискотеки попали под запрет. Какие еще ограничения введены в связи с продлением карантинных мероприятий в регионе?

В Омутнинске мемориал воину-освободителю зарос хреном. Жители микрорайона Черемушки жалуются на малолетнюю шпану… Это лишь некоторые темы традиционной странички «Новости из Сети».

Жители Первомайского района г. Кирова примут участие в распределении бюджетных средств.

«Инвалидов бросили на произвол судьбы» - под таким заголовком опубликовано открытое письмо от жителей г. Слободского. О чем оно? Подробнее — в «ВК».

У следователя-криминалиста Артура Шумилова есть свой метод. Секретами своей профессии он поделился с журналистом Александром Широковым.

В Кировской коррекционной школе модернизируют учебные мастерские.

«Александровский сад, любовь моя...» - этот материал о выставке, посвященной юбилею одного из любимых мест горожан.

В страничке о здоровом образе жизни есть советы о том, к примеру, как сохранить кишечник.