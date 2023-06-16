Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 17 июня 2023 года

В городе Кирово-Чепецке установился матриархат. Этой публикацией открывается сегодняшний номер «Вятского края».

О чем говорил губернатор области на встрече с кировчанами? Такова лишь одна из тем в страничке «Новости из Сети».

В Кирове прошел слет волонтеров «Молодой Гвардии». Многие из них побывали на освобожденных территориях Донбасса.

За безопасностью детей на водоемах области вместе с сотрудниками ГИМС будут следить родительские патрули.

На Театральной площади открылась выставка о ее истории. Почему она раньше называлась Хлебной?

Подать заявку на целевое обучение в вузе с 1 сентября 2024 года можно будет через Госуслуги.

Как вернуть билеты, даже если поезд уже отправился?

Об огуречных вредителях и диспансеризации мужчин — тоже в сегодняшнем номере «ВК».