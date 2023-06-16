Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 17 июня 2023 года
В городе Кирово-Чепецке установился матриархат. Этой публикацией открывается сегодняшний номер «Вятского края».
О чем говорил губернатор области на встрече с кировчанами? Такова лишь одна из тем в страничке «Новости из Сети».
В Кирове прошел слет волонтеров «Молодой Гвардии». Многие из них побывали на освобожденных территориях Донбасса.
За безопасностью детей на водоемах области вместе с сотрудниками ГИМС будут следить родительские патрули.
На Театральной площади открылась выставка о ее истории. Почему она раньше называлась Хлебной?
Подать заявку на целевое обучение в вузе с 1 сентября 2024 года можно будет через Госуслуги.
Как вернуть билеты, даже если поезд уже отправился?
Об огуречных вредителях и диспансеризации мужчин — тоже в сегодняшнем номере «ВК».
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