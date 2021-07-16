Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 17 июля 2021 года

Правительство Кировской области отчиталось перед уходящим составом регионального Законодательного собрания о своей работе за минувшую пятилетку. С этого начинается субботний номер «Вятского края».

Региональные депутаты определились со своей частью членов областной Общественной палаты. Материал называется «Кто лишился депутатского доверия».

В Чепецке граждане самостоятельно благоустраивают территории, а в Яранске – калечат собак. Об этом и многом другом на странице «Новости из сети».

Корреспондент «ВК» побывала на «прямой линии» министерства социального развития по мерам поддержки граждан. Что она там услышала, раскрывается под заголовком «Для поддержки семей».

Интервью с начальником отдела применения административного законодательства УМВД по Кировской области Алексея Леванова посвящено нелегальному обороту спиртосодержащей продукции. Оно называется «Ночь. Магазин. Водка».

Эмоциональный репортаж с места пожара в Нолинске опубликован под названием «А начиналось всё с сарая…».

Очерк о лучшем российском печнике Константине Сметанине, который живет и работает в Кировской области, озаглавлен «Печник, десантник, гармонист».

Как помочь коровам в жару, пора ли убирать зимний чеснок, как оказать первую помощь при обмороке. Об этом и прочем на тематических страницах «Хозяин» и «Будьте здоровы!»

Завершает номер большой кроссворд для любителей интеллектуального отдыха.