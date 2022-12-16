Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 17 декабря 2022 года

Что скрывают рейтинги, или как работают в Кировской области национальные, региональные и прорывные программы. Об этом вы узнаете на второй странице «ВК».

Дом, который построила КРИК, теряет тепло. В Кирове продолжают рубить деревья. Эти и другие сообщения с мест в рубрике «Новости из Сети».

Обзор «прямой линии» с губернатором Кировской области Александром Соколовым вышел под заголовком «Я хочу вернуть вам веру!»

Зачем Слободскому статус «города трудовой доблести»? Ответ на этот вопрос в статье «Лучше быть, чем казаться».

О том, как не стать жертвой пожара, рассказал представитель регионального управления МЧС Алексей Неустроев. Читайте в статье под заголовком «Чтобы домашний очаг дарил только тепло».

«ВК» продолжает серию публикаций об уникальных книгах из областной библиотеки им. А. И. Герцена. На этот раз речь идет об изданиях первых лет советской власти. Обзор называется «О раскрепощенной женщине, и не только».

На тематической странице «Хозяин» - «рыбный день». Ее открывает заметка «Вялим рыбку».

Каковы причины вздутия живота и бывает ли кашель без простуды? Ответ на эти вопросы под рубрикой «Будьте здоровы!»