Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 17 апреля 2021 года

Субботний номер «Вятского края» начинается с репортажа из Мурашинского района. Там активно развиваются предприятия лесоперерабатывающей промышленности.

Кто и как будет увозить мусор после субботников, рассказывается в заметке «Весенняя приборка».

С тем, что волнует жителей вятской глубинки, знакомит тематическая страница «Новости из Сети».

В кировском ЦУМе уже вторую неделю работает временный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Корреспондент «ВК» побывала там и поговорила с медиками, пациентами и волонтерами. Ее впечатления вышли под заголовком «Как комарик укусил…».

Полезная информация для родителей содержится в публикации «Дошкольные хлопоты».

О вятских волонтерах рассказала руководитель Регионального ресурсного центра Наталья Новикова. Интервью с ней называется «Бабушка приехала».

Завершает номер большой кроссворд.