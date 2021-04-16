Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 17 апреля 2021 года
Субботний номер «Вятского края» начинается с репортажа из Мурашинского района. Там активно развиваются предприятия лесоперерабатывающей промышленности.
Кто и как будет увозить мусор после субботников, рассказывается в заметке «Весенняя приборка».
С тем, что волнует жителей вятской глубинки, знакомит тематическая страница «Новости из Сети».
В кировском ЦУМе уже вторую неделю работает временный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Корреспондент «ВК» побывала там и поговорила с медиками, пациентами и волонтерами. Ее впечатления вышли под заголовком «Как комарик укусил…».
Полезная информация для родителей содержится в публикации «Дошкольные хлопоты».
О вятских волонтерах рассказала руководитель Регионального ресурсного центра Наталья Новикова. Интервью с ней называется «Бабушка приехала».
Завершает номер большой кроссворд.
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