Обзор газеты «Вятский край. Суббота» за 17 апреля 2021 года

16 апреля 2021 29 0
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Субботний номер «Вятского края» начинается с репортажа из Мурашинского района. Там активно развиваются предприятия лесоперерабатывающей промышленности.

 

Кто и как будет увозить мусор после субботников, рассказывается в заметке «Весенняя приборка».

 

С тем, что волнует жителей вятской глубинки, знакомит тематическая страница «Новости из Сети».

 

В кировском ЦУМе уже вторую неделю работает временный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Корреспондент «ВК» побывала там и поговорила с медиками, пациентами и волонтерами. Ее впечатления вышли под заголовком «Как комарик укусил…».

 

Полезная информация для родителей содержится в публикации «Дошкольные хлопоты».

 

О вятских волонтерах рассказала руководитель Регионального ресурсного центра Наталья Новикова. Интервью с ней называется «Бабушка приехала».

 

Завершает номер большой кроссворд.

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